Pompierii au intervenit la peste 1.500 situații de urgență, în ultimele 24 de ore In cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat 1.507 situații de urgența, cele mai multe dintre acestea fiind in zona București – Ilfov, precum și in județele Prahova, Argeș, Cluj, Mureș, Brașov și Dambovița. Acțiunile de asistența medicala de urgența insumeaza cel mai mare procent al misiunilor desfașurate de catre salvatori. Astfel, in ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au oferit ajutor pentru 1.266 de persoane aflate in dificultate. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, colegii noștri au intervenit in 134 de situații in sprijinul comunitaților și bunurilor acestora, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

