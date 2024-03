IGSU:Impreuna, cu sprijinul si implicarea cetatenilor, ne asiguram ca suntem pregatiti sa facem fata oricaror situatii de urgenta BULETIN DE PRESAdin 13 martie Activitatea pompierilor din ultimele 24 de ore In cursul zilei de ieri 13.03.2024 , pompierii militari au fost implicati in gestionarea a 1.496 de situatii de urgenta la nivel national. Cele mai multe interventii au avut loc in zona Bucuresti ndash; Ilfov 388 , urmata de judetele Arges 148 , Cluj 135 , Timis 114 si Galati 114 . Echipajele SMURD au fost foarte solicitate, oferind asistenta medicala de urgenta pentru 1.268 de persoane aflate in situatii critice. In pa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dimineata, politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Mures, au pus in aplicare 60 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Prahova, Galati, Brasov, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceva, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, Mures…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut in ianuarie 2024 cu 2,07%, comparativ cu perioada similara a anului 2022, pana la 12.086, din care 74,7%, respectiv 9.035, sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Eveniment 60 de mandate de percheziție domiciliara, puse in aplicare in mai multe județe, inclusiv in Teleorman martie 7, 2024 14:08 In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…

- Ziua de ieri s a dovedit a fi una solicitanta pentru pompierii militari. Astfel, in ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.614 situatii de urgenta, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov, precum si in judetele Arges, Cluj si Prahova."Colegii nostri au gestionat…

- Astazi, 19 ianuarie 2024, a avut loc ceremonia oficiala de predare-primire a comenzii Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj. Dupa o activitate de peste 31 de ani in arma pompierilor, general de brigada Ion Moldovan a trecut in rezerva prin decret prezidențial. Acesta…

- Anul 2024 incepe cu scumpiri, iar romanii fac tot posibilul pentru a putea sa se intrețina de la luna la luna. In unele orașe salariile sunt mari, pe cand in altele sunt mai mici. Unde se caștiga cel mai bine? Orașele din Romania cu cele mai mari salarii Capitala Romaniei se situeaza in fruntea clasamentului…

- CARAS-SEVERIN – Judetul nostru s-a situat pe locul 33 din 42 intr-un clasament realizat in baza comenzilor de carte facute in 2023! Pentru al cincilea an, dupa analizarea preferintelor cititorilor in baza comenzilor de carte onorate pe parcursul anului precedent, libraria online libris.ro a realizat…