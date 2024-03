Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari si civili intervin, duminica, la un incendiu de vegetatie uscata care se manifesta la marginea orasului Balan, existand riscul ca acesta sa se extinda la o padure din apropiere, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- O batrana in varsta de 84 ani, din Timisesti, a fost transportata inconstienta si cu arsuri la spital iar femeia care a salvat-o din casa cuprinsa de flacari s-a intoxicat cu monoxid de carbon, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Pompierii au intervenit la fata locului cu…

- Incendiul se manifesta la compartimentul motor.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la un autovehicul pe varianta Ovidiu, in dreptul targului de legume, fructe.La fata locului intervine Detasamentul…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in Delta Vacarești. Este afectata o suprafața de circa 1,5 hectare. Incendiul de vegetație a izbucnit joi, in jurul orei 14:30. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Actioneaza 8 autospeciale…

- O ambulanta privata si trei autoturisme parcate pe strada Gheorghe Hasnas din municipiul Botosani au ars, in urma unui incendiu violent produs in noaptea de marti spre miercuri, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, masinile erau parcate…

- Zeci de pompieri intervin luni pentru stingerea unui incendiu puternic la o hala de depozitare din satul Hodoni, județul Timiș. Primele date arata ca focul se manifesta pe aproximativ 2000 mp.Potrivit ISU Timiș, incendiul a izbucnit dupa ora 16:00, la o hala de depozitare in satul Hodoni. „Au…

- Astazi, 22.01.2024, la ora 16:04 am fost anuntati despre producerea unui incendiu la o hala de depozitare in satul Hodoni.Au fost alertate toate subunitatile de interventie si la fata locului s au deplasat 60 pompieri cu 11 autospeciale de stingere, 2 doua autoscari mecanice, un echipaj SMURD si o ambulanta…

- Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a furnizat informații detaliate referitoare intervenția desfașurata pe 26 decembrie la incendiul de la Ferma Dacilor, unde 8 oameni au ars de vii.