Renault vrea ca 90% dintre vehiculele pe care le va vinde în Europa să fie electrice în 2030 Renault a anunțat planurile pentru segmentul vehiculelor electrice și vrea ca în 2030 acestea sa reprezinte 90% din vânzarile sale la nivel european. Compania va crea un pol tehnologic în Franța, unde se vor putea produce 400.000 de mașini electrice pe an și va investi și în producția de baterii în Europa. Grupul Renault va lansa pâna în 2025 zece noi modele electrice, dintre care șapte sub brand-ul Renault.



Renault va lansa o versiune electrica de Megane și apoi modelul retro Renault 5 (în 2024). Va veni apoi un nou model Renault și apoi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul francez Renault a incheiat parteneriate cu Envision AESC, din China, si Verkor, din Franta, pentru a produce baterii de masini electrice in nordul Frantei, in apropiere de hub-ul sau ”Renault ElectriCity”, transmite Reuters. Producatorii de automobile din intreaga lume se lupta…

- Producatorii de automobile din intreaga lume se lupta pentru a se mentine in fata rivalilor in ceea ce priveste producerea de vehicule mai putin poluante, o schimbare tehnologica care a determinat deja grupul german Volkswagen sa construiasca sase fabrici de baterii proprii in Europa. Renault a facut…

- Dupa informațiile neoficiale aparute in urma cu o saptamana, Renault a confirmat acum proiectul privind crearea unui hub de producție pentru mașini electrice in Franța. Grupul și sindicatele au semnat un acord privind inființarea Renault ElectriCity, noua entitate juridica care reunește locațiile din…

- Grupul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va combina operatiunile de la trei dintre fabricile sale din nordul Frantei intr-o noua entitate juridica, Renault ElectriCity, care va produce 400.000 de vehicule pe an pana in 2025, informeaza AGERPRES . Prin crearea unui centru de productie a automobilelor…

- ​Renault Group și reprezentanții sindicatelor au semnat un acord care a dat naștere Renault ElectriCity, o noua entitate juridica ce reunește trei fabrici din nordul Franței. ”Cu ambiția de a produce 400.000 de vehicule pe an, Renault ElectriCity va fi cel mai important și competitiv centru de…

- Grupul auto francez Renault SA a decis sa faca pasi importanti spre crearea unui centru de productie a automobilelor electrice in nordul Frantei, in ideea de a putea concura mai bine pe piata automobilelor electrice din Europa, care in prezent inregistreaza o crestere rapida, transmite Bloomberg, informeaza…

- Nissan se va alia cu grupul chinez Envision AESC si va investi peste 200 de miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari) pentru a construi noi fabrici de baterii pentru vehiculele electrice in Japonia si Marea Britanie, toate bateriile urmand sa fie furnizate aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, se arata…

- “Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 612 milioane de lei (126 milioane euro), prioritar pentru modernizarea si extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice. Bugetul alocat investitiilor este cu 11% mai mare decat cel din anul precedent,…