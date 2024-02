Stiri pe aceeasi tema

- NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de malluri din Romania, este controlat de Fisc. Dezvoltatorul a platit deja 2,5 milioane de euro și spune ca colaboreaza cu autoritațile romane pentru ca acestea sa ințeleaga modelul de business. Inspecții fiscale sunt in desfașurare și la alte firme ale grupului…

- De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara de la Alstom 16 locomotive electrice Traxx 3 MS. Valoarea totala a contractului se ridica la aproximativ 150 de milioane de euro, suma care include și serviciile de mentenanța oferite de producator 20 de ani. ”Alstom si Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- Cel mai popular aliment consumat de romani iși incepe drumul pe camp. Pentru un kilogram de grau, cules de fermieri, platim aproximativ un leu. Din el se pot obține maxim 700 de grame de faina, care, la raft, ajunge sa coste și peste 6 lei pe kilogram. In tot acest timp, pentru o paine de 700 de grame,…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Proiectul Investiții pentru Guvernanța, Creștere și Reziliența in Agricultura (AGGRI) a fost lansat, astazi, la Chișinau. Acesta are o valoare de 55 milioane dolari SUA și va fi implementat pina in anul 2029, fiind integrate urmatoarele domenii și direcții prioritare de intervenție pentru dezvoltarea…

- Un autoturism care figura in baza de date Interpol și era cautat din 2009 a fost reținut de polițiștii de frontiera de la vama moldoveneasca Cahul, dupa ce tranzitase Romania și șoferul dorea sa intre cu el in Moldova, relateaza site-ul de știri AutoBlog.md.Potrivit oamenilor legii, pe 18 decembrie,…

- O analiza oficiala la nivel European arata ca cel puțin 215 milioane de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 achiziționate de țarile UE la apogeul pandemiei, in valoare de minim 4 miliarde de euro, au fost aruncate. Suma e imensa si echivaleaza cu cheltuielile anuale de sanatate ale Croației.De la “aprobarea”…