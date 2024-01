Pe ce cheltuie Autoritatea pentru Reformă Feroviară 150 milioane euro Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara de la Alstom 16 locomotive electrice Traxx 3 MS. Valoarea totala a contractului se ridica la aproximativ 150 de milioane de euro, suma care include și serviciile de mentenanța oferite de producator 20 de ani. ”Alstom si Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) au semnat un contract pentru livrarea a 16 locomotive electrice Traxx 3 MS si 20 de ani de servicii de mentenanta asociate. Contractul, in valoare totala de aproximativ 150 de milioane de euro, extinde colaborarea Alstom cu ARF in domeniul materialului rulant. Perioada de 20 de ani de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

