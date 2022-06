Stiri pe aceeasi tema

- PNRR: Perioada de depunere a propunerilor de proiecte de productie de energie din resurse regenerabile de energie eoliana si solara, cu sau fara instalatii de stocare integrate se prelungeste pana la data de 22 iunie 2022; ora 17.00, a anuntat, marti, Ministerul Energiei, pe Facebook. Ghidul specific…

- Guvernul isi propune sa accelereze decarbonizarea si sa imbunatateasca autosuficienta energetica, iar utilizarea surselor de energie cu un efect ridicat de decarbonizare, cum ar fi energia nucleara, va fi o parte cheie in realizarea acestui lucru, potrivit proiectului. Acesta este primul plan de politica…

- Politia de Frontiera anunta ca 8.808 cetateni ucraineni au intrat joi in Romania, in scadere cu 1,3 % fata de ziua precedenta, cand numarul ucrainenilor care au intrat in tara, inclusiv in perioada pre-conflict, a trecut de un milion. ”In data de 19.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national,…

- Recunosc, nu ma pricep la tancuri. La niciun fel de armament. N-am facut meditații și nu m-am dus pe la cei mai pricepuți ca sa iau notițe despre acestea. Dar serios ca nu ma gandeam ca niște tancuri pot sa fie reparate cu piese de la frigidere, mașini de spalat și chiar de la televizoare! Și, totuși,…

- Fostul premier Adrian Nastase considera ca adererea Finlandei și Suediei la NATO ar putea complica situația de securitate globala. „Pentru mine e ingrijorator ca Finlanda și Suedia și-au anunțat intenția de a adera la NATO. S-ar adauga inca 1.300 km de frontiera directa intre NATO și Rusia și s-ar distruge…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele doua luni din acest an, un deficit de 2,252 miliarde euro, comparativ cu 1,442 miliarde euro in perioada ianuarie – februarie 2021. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,192 miliarde euro, balanta serviciilor…

- Primaria comunei Ceanu Mare, a publicat programul pentru colectarea deșeurilor in perioada Aprilie – Iunie 2022. Program colectare deseuri : Aprilie – Iunie 2022 Aprilie 2022 Colectare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria comunei Gornești demareaza in perioada 11-14 aprilie o acțiune de curațenie a comunei, respectiv colectarea crengilor și corzilor de vița de vie ce rezulta din curațenia prin gospodarie precum și a obiectele electronice și de uz casnic inutile sau defecte (calculator, frigider TV etc.) „In…