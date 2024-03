Vanzatorii de flori sunt sub lupa inspectorilor, in perioada celor mai mari incasari. „Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) desfașoara, in perioada 29 februarie – 8 martie a.c., activitați de monitorizare și control a contribuabililor care activeaza in domeniul comerțului cu plante ornamentale și flori.”, se arata intr-un comunicat ANAF. Florile – de la achiziție la vanzare In ceea ce privește florariile, comunicatul precizeaza: „Aceste activitați vor avea in vedere intreg lanțul de tranzacționare, de la momentul achiziției interne, intracomunitare sau importului,…