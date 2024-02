Stiri pe aceeasi tema

- Oana Matache (32 de ani) și Radu Siffredi (28 de ani) au avut parte de o poveste de dragoste extrem de controversate la inceput. Cei doi participanți ai emisiunii Power Couple, de la Antena 1, prezentata de Dani Oțil, au rupt tacerea despre inceputul relației lor, noteaza click.ro. Oana Matache a fost…

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri ”picante” din casnicie! Fanii lor ii vad mereu cu zambetul pe buze și fericiți, motiv pentru care sunt curioși daca Eliza și Cosmin Natanticu se cearta vreodata, in momentele in care nu ii vede nimeni. Iata ce e intampla in intimitatea casniciei concurenților de Power…

- Eliza și Cosmin Natanticu au experiența in reality -show-uri, ei facand echipa și in Asia Express. Au intrat in competiția Power Couple dornici de o experiența cat se poate de distractiva, aducand cu ei și o supradoza de buna dispoziție. Cei doi sunt implicați și separat in alte proiecte ale Antenei…

- Roxana Blenche și soțul ei, Catalin, și-au testat limitele in noul show de la Antena 1. Din data de 5 februarie, telespectatorii ii pot vedea pe cei doi in ipostaze rare, la Power Couple. Alaturi de celelalte cupluri, cei doi au dus pana la capat toate provocarile, iar acum au venit cu dezvaluiri incendiare.

- Eliza Natanticu a facut noi dezvaluiri despre participarea ei la Power Couple alaturi de soțul sau, Cosmin Natanticu! Iata ce a povestit artista la matinalul Neatza cu Razvan și Dani și cat de nerabdatoare este.

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri neștiute despre cel mai așteptat show televizat din Romania. Power Couple incepe curand, iar soția lui Cosmin Natanticu a marturisit cum a decurs aceasta experiența pentru ei. Iata ce declarații a facut la Neatza cu Razvan și Dani.

- Cosmin și Eliza Natanticu formeaza unul din cele mai simpatice cupluri din Romania, iar popularitatea lor a crescut mai ales dupa apariția in show-ul de aventura Asia Express. In curand, cei doi vor face din nou echipa, de data aceasta la Power Couple - La bine și la greu.

- Oana Matache a fost intotdeauna discreta cu viața personala, iar atunci cand s-a afișat cu un alt barbat a starnit mari controverse. Sora Deliei a vorbit despre inceputul relației cu Radu Siffredi.Oana Matache a surprins pe toata lumea atunci cand s-a afișat alaturi de noul iubit, pentru ca artista…