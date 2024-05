Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala a Dansului, Elwira și Mihai Petre au publicat un videoclip emoționant de la primele lor antrenamente impreuna. Cei doi s-au cunoscut prin dans și de atunci sunt de nedesparțit.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt impreuna de doi ani și jumatate, iar in urma cu aproape o saptamana, s-au casatorit civil și se pregatesc de nunta, eveniment care va avea loc in luna iunie. Actrița spune ca au apelat la terapie de cuplu la inceputul relației și așa au reușit sa transforme chimia…

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza un cuplu de opt ani și cu toții așteapta momentul in care iși vor uni destinele și vor forma o familie impreuna. Ei bine, Alexia Eram se gandește de ceva timp la momentul in care va fi ceruta de soție de iubitul ei. Iata cand se vede in fața altarului cu Mario Fresh!

- Alexia Eram a luat aceasta decizie neașteptata pe care a impartașit-o și cu urmaritorii din mediul online. Dezvaluirea iubitei lui Mario Fresh a starnit imediat interesul fanilor, care au fost curioși sa afle motivul.

- Ipostazele in care au fost filmați Mario Fresh și Alexia Eram dupa ce artistul a șters toate pozele cu iubita lui. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care spun totul despre relația lor.

- Alexia Eram și Mario Fresh au aparut pentru prima data impreuna, dupa ce aristul a șters toate pozele de pe Instagram, inclusiv cele in care apar impreuna. Cum s-au filamt cei doi. Anunțul facut de cantareț i-a emoționant pe internauți.

- Pe Vica Blochina o cunoaștem cu toții, dar pe mama ei mai puțin. Cu toate ca a mai prezentat-o fanilor, de-a lungul timpului, prin intermediul rețelelor de socializare, imaginile sunt rare. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, vedeta a publicat o fotografie alaturi de cea care i-a dat viața și…