- Armata israeliana a spus ca se așteapta ca razboiul din Gaza sa continue pe tot parcursul anului 2024. Intr-un mesaj de Anul Nou, purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare ale Israelului, Daniel Hagari, a declarat ca desfașurarea trupelor este ajustata pentru a se pregati pentru „lupte prelungite”

- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…

- Trupele israeliene au identificat din greseala trei ostatici israelieni ca fiind o amenintare si au deschis focul asupra lor, ucigandu-i, in timpul luptelor din nordul orasului Shejaiya din Gaza, a anuntat vineri seara purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), contraamiralul Daniel…

- Lupte grele in desfașurare: armata israeliana a preluat controlul in nordul Gaza (IDF)Potrivit ultimelor informatii, gruparea palestiniana Hamas a pierdut controlul in nordul Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor israeliene (IDF), relateaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al IDF…

- Armata israeliana a anuntat joi seara ca a incercuit orasul Gaza, la o saptamana de la inceperea operatiunii sale terestre in Fasia Gaza contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP. ''Soldatii nostri au realizat incercuirea orasului Gaza, centrul organizatiei teroriste Hamas'', a declarat…

- Armata israeliana se pregateste pentru un ”atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru” impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, potrivit unui anunț facut public sambata seara, transmite DPA. ”Batalioane si soldati sunt desfasurati peste tot in tara si sunt pregatiti sa sporeasca…

- Numarul persoanelor decedate in Israel din cauza atacului lansat sambata de miscarea palestiniana Hamas a urcat la cel putin 1.200, a anuntat miercuri dimineata, 11 octombrie, purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ”uluitor…