Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta si Printul Philip sarbatoresc vineri cea de-a 73-a aniversare a nuntii. Cu aceasta ocazie, Palatul Buckingham a publicat o fotografie a celui mai longeviv cuplu din istoria monarhiei britanice.

- FOTO Chris Jackson/Getty Images Europe/Handout The post Imaginea zilei: Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și prințul Philip au sarbatorit 73 de ani de la casatorie appeared first on ZiarMM .

- Catrinel Sandu și stomatologul Steve Schroeter s-au casatorit religios anul trecut, in America, acolo unde locuiesc. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri și sunt extrem de fericiți. Cu ocazia aniversarii, mama vedeti a transmis un mesaj pe contul de socializare.„Se implineste un an de…

- Nu mulți știu, dar relația dintre Regina Elisabeta și Prințul Philip a fost greu incercata in perioada in care Regina era insarcinata cu primul moștenitor al tronului. Soțul acesteia s-a indragostit pana peste cap de o vedeta a acelor ani. Regina Elisabeta, inșelata de Prințul Philip cu o vedeta Povestea…

- Alexandra Ungureanu are 38 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Recent, a facut parte din echipa Bravo, ai stil!, unde a avut parte de o experiența interesanta. Vedeta a cordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a scos la iveala, amanunte mai puțin știute despre viața…

- Sunt casatoriti de 73 de ani, sunt celebri in intreaga lume iar viata personala a fost mereu “vanata” de presa. Putini stiu, insa, ce l-a obligat Regina Elisabeta pe Philip Mountbatten, sotul ei, sa faca chiar in ziua nuntii. 73 de ani de la nunta Reginei Elisabeta cu Printul Philip 20 noiembrie 1947,…

- Demi Lovato și logodnicul ei s-au desparțit, la doar doua luni de cand au decis sa iși continue viața impreuna. Max Ehrich a cerut-o in casatorie, insa planurile le-au fost date peste cap.

- Justin Bieber și soția sa Hailey au aniversat ieri 2 ani de la casatorie. Cei doi nu au facut tam-tam pe tema aceasta și au ales sa iși petreaca ziua impreuna. Au fost sa cumpere mancare de la restaurantul lor preferat și au mers la un picnic, de unde au postat poze draguțe unul cu... View Article