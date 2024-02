„Regele asfaltului”, Dorin Umbrărescu, readuce la viață combinatul metalurgic de la Oțelu Roșu „Regele asfaltului”, Dorin Umbrarescu, readuce la viața combinatul de la Oțelu Roșu, cea mai veche unitate din industria metalurgica din Romania, dupa preluarea unor creanțe in suma de 12 milioane de euro. Cel mai probabil, instalațiile vor fi repuse in funcțiune din toamna. Combinatul din Caraș Severin, specializat in producția de țevi din oțel, nu mai funcționa din 2012, cand a fost scos la vanzare de rusii de la Mechel, dupa acumularea unor datorii de 160 milioane euro. Caderea pieței materialelor de construcții din cauza crizei financiare din 2008 a dus la prabușirea unitații. Dupa ce a trecut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Combinatul de pe Valea Bistrei ar urma sa fie deschis chiar din toamna acestui an. Despre aceasta tranzacție a vorbit inclusiv reprezentantul Guvernului in teritoriu din Caraș-Severin, Ioan Dragomir. Oportunitatea preluarii acestui combinat i-a fost prezentata fiului cel mare al lui Dorin Umbrarescu,…

- Familia Umbrarescu a acceptat sa preia și sa revitalizeze combinatul metalurgic de la Oțelu Roșu, situat in județul Caraș-Severin, conform informațiilor oferite de presa locala. Anunțul a fost facut de catre prefectul Ioan Dragomir. Planurile pentru redeschiderea combinatului sunt stabilite pentru toamna…

- Cu o avere estimata la peste 300 de milioane de euro, familia Umbrarescu a fost convinsa sa preia combinatul de la Oțelu Roșu, pe care rugina il amenința de ani buni. Primarul Luca Malaiescu a ajuns la Alexandru, fiul cel mare al lui Dorin Umbrarescu, caruia i-a prezentat oportunitatea de a produce…

