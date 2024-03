Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca ISIS a revendicat atacul armat, iar cei patru criminali au fost capturați, rușii acuza Marea Britanie, SUA și Ucraina pentru atacul terorist din Moscova. Vladimir Putin a iesit la atac, ce ipoteza susține liderul de la Kremlin. Vladimir Putin, noi declarații dupa tragedia de la…

- Atacul terorist de la mallul Crocus de langa Moscova a fost pregatit de islamiști radicali, iar serviciile speciale „ale Ucrainei au contribuit, de asemenea, la toate”, a declarat șeful FSB, Alexander Bortnikov. Pe langa Ucraina, Moscova mai acuza serviciile din SUA sau Marea Britanie. "In termeni…

- Nikolai Patrușev, șeful consiliului de securitate al Rusiei, unul dintre acoliții lui Vladimir Putin, a dat vina pe Ucraina pentru atacul terorist de la sala de spectacole Crocus din Moscova, in ciuda faptului ca atacul a fost revendicat de gruparea ISIS-K.

- Doi dintre suspectii arestati in legatura cu atacul terorist din Moscova au calatorit fara probleme din Rusia in Turcia, de unde s-au intors impreuna in 2 martie, cu avionul, a declarat agentiei France Presse o sursa turca din domeniul securitatii.

- Expertul in securitate Marius Ghincea crede ca atacul terorist de la Moscova nu va fi folosit de Kremlin pentru a justifica noi atrocitați in Ucraina, deoarece ultimii doi ani au demonstrat ca Rusia nu are nevoie de vreo justificare pentru a folosi orice tip de atacuri și de arme dorește

- Administrația Putin a instruit presa rusa de stat și pro-guvernamentala sa sublinieze așa-zisele ”urme” ale unei implicari ucrainene in relatarile despre atacul terorist de vineri de la Centrul Crocus, potrivit publicației ruse de opoziție Meduza, care are sediul in afara Federației Ruse. Vladimir Putin…

- Razboi in Ucraina, ziua 740. In discursul sau de duminica seara, președintele Volodimir Zelenski a afirmat ca e nevoie de voința politica din partea Europei și a SUA pentru a asigura proviziile militare pentru Ucraina.

- Rusia afirma ca avionul cu prizonieri de razboi ucraineni a fost doborat de forțele de la Kiev, 74 de persoane, intre care 65 de prizonieri de razboi ucraineni care se indreptau spre un schimb, fiind ucise. Rusia nu aduce dovezi clare, iar Ucraina nu conf