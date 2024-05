Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a numit pe liderii Statelor Unite, Marii Britanii Franței și Germaniei complici in atacul de la Crocus City Hall, in spatele caruia se afla Ucraina, dupa cum afirma autoritațile ruse. Intr-o postare in limba engleza pe X (fostul…

- Aleksandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB, succesorul temutului KGB), susține ca Marea Britanie, SUA și Ucraina se afla in spatele atacului din sala de concerte din Moscova, in care au fost uciși, vineri, 139 de oameni.

- Atacul terorist de la mallul Crocus de langa Moscova a fost pregatit de islamiști radicali, iar serviciile speciale „ale Ucrainei au contribuit, de asemenea, la toate”, a declarat șeful FSB, Alexander Bortnikov. Pe langa Ucraina, Moscova mai acuza serviciile din SUA sau Marea Britanie. "In termeni…

- Nikolai Patrușev, șeful consiliului de securitate al Rusiei, unul dintre acoliții lui Vladimir Putin, a dat vina pe Ucraina pentru atacul terorist de la sala de spectacole Crocus din Moscova, in ciuda faptului ca atacul a fost revendicat de gruparea ISIS-K.

- Vladimir Putin a declarat ca atacul terorist de la Moscova, in care au murit 143 de persoane, face „parte din atacurile regimului de la Kiev indreptate asupra Rusiei”, informeaza Reuters, preluata de The Guardian.

- Președintele rus Vladimir Putin a respins avertismentele SUA privind un potențial incident terorist la Moscova, cu doar cateva zile inainte ca barbați inarmați sa atace vineri o sala de concerte din oraș. Cel puțin 60 de persoane au murit și peste 100 au fost ranite dupa ce mai mulți indivizi inarmați…

- Casa Alba a reacționat imediat dupa atacul armat de la Moscova, declarind ca imaginile de la fața locului sint greu de privit și trimițind un mesaj de compasiune victimelor, scrie Reuters. „Imaginile cu impușcaturile din Moscova sint groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul…