- Americanii au avertizat ca rușii ar putea ocupa orașul cheie din estul Ucrainei, Avdiivka. Regiunea este scena unora dintre cele mai aprige lupte din ultimele luni. „Avdiivka risca sa cada sub controlul Rusiei”, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby,…

- Lupte grele se dau in estul Ucrainei, anunța ucrainenii. Aceștia spun ca rușii incearca sa ocupe orașul Avdiivka și avanseaza din toate parțile, a declarat un oficial local, potrivit Mediafax.Rușii efectueaza atacuri terestre și aeriene asupra Avdiivka inca de la jumatatea lunii octombrie, incercand…

