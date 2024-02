Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- munNATO a semnat un contract de 1,1 miliarde de euro pentru achizitia de munitie de artilerie de 155 mm, a informat marti Alianta, o parte dintre obuze urmand sa fie furnizate Ucrainei, care se plange ca munitia insuficienta pune piedici eforturilor sale de razboi, transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- NATO a semnat un contract de 1,1 miliarde de euro pentru achizitia de munitie de artilerie de 155 mm, a informat marti Alianta, o parte dintre obuze urmand sa fie furnizate Ucrainei, care se plange ca munitia insuficienta pune piedici eforturilor sale de razboi, transmite Reuters. ‘Razboiul din Ucraina…

- Negocierile privesc indeplinirea mandatului șefului statului ucrainean, Volodimir Zelenski, in cadrul Declarației comune G7 privind sprijinul pentru Ucraina. Relațiile bilaterale dintre cele doua țari sunt ridicate la nivelul de parteneriat strategic. Este o continuare logica a acordurilor bazate pe…

- Serviciul de securitate ucrainean a anuntat ca a lansat o ancheta penala in temeiul unei legi privind colectarea de informatii dupa ce intr-un birou care ar fi putut fi folosit in viitor de comandantul-sef al armatei, generalul Valeri Zalujni, a fost gasit un "dispozitiv tehnic", relateaza Reuters.Serviciul…

- Ucraina a inceput negocierile privind angajamentele bilaterale de securitate cu Germania, devenind astfel a șasea țara cu care acestea vor avea loc. Despre aceasta a comunicat serviciul de presa al biroului prezidențial ucrainean. Grupul de negociere ucrainean a fost condus de șeful adjunct al biroului…