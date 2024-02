Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

- Președintele Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in data de 21 februarie 2024, prima dintre temele in discuție fiind “Evoluții privind situația de securitate in regiunea Marii Negre in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei și implicații pentru Romania”.…

- ”Trebuie sa ne dublam eforturile pentru a ne garanta mentinerea ajutorului atat timp cat este necesar”, cer ei. ”Ucraina nu dispune de cantitati suficiente de munitie de artilerie. Iar angajamentele in sustinerea militara risca sa nu raspunda nevoilor” Kievului, avertizeaza ei. Cei cinci sefi de guverne…

- Comisarul european pentru piata interna, francezul Thierry Breton, a sugerat joi crearea unui fond de 100 de miliarde de euro pentru cresterea capacitatilor de producere de armament in Uniunea Europeana pentru a sustine Ucraina in fata Rusiei, idee agreata imediat de ministrul de externe polonez, Radoslaw…

- Daca in alți ani drumurile de mare viteza din Transilvania primeau cele mai mari alocari, in 2024 tronsoanele din Autostrada Moldova (A7), care se intind pe 335 de kilometri, au primit cei mai mulți bani.

- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a anuntat ca a avut o intalnire foarte lunga si sincera cu omologul sau ungar, la Bruxelles, pentru a-l convinge sa sustina deschiderea negocierilor de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana. “Tocmai am incheiat o intalnire cu ministrul ungar de externe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri in cadrul Grupului celor mai puternice 20 de economii ale lumii (G20) ca este necesar sa ne gandim la cum poate fi oprita "tragedia" razboiului in Ucraina si a spus ca Moscova nu a refuzat niciodata sa participe la