Ajutor militar de 5 miliarde de euro pentru Ucraina Țarile Uniunii Europene au convenit miercuri sa ofere 5 miliarde de euro ca ajutor militar Ucrainei, dintr-un fond de asistența administrat de UE. Ambasadorii celor 27 de state membre ale UE au convenit asupra revizuirii fondului European Peace Facility in cadrul unei reuniuni la Bruxelles, dupa luni de dispute, in care Franța și Germania au […] The post Ajutor militar de 5 miliarde de euro pentru Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

