- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…

- Franța și Ucraina au semnat un acord de securitate care include angajamente de la Paris sa livreze mai multe arme, sa antreneze soldați și sa trimita pana la 3 miliarde de euro in ajutor militar Kievului in acest an, relateaza SkyNews.

- UPDATE Zelenski a facut noi schimbari in armataPreședintele Volodimir Zelenski a anunțat mai multe schimbari in conducerea militara a Ucrainei in timpul discursului sau de seara din 10 februarie, numind doi noi adjuncți ai comandantului șef Oleksandr Sirski și trei noi adjuncți ai șefului Statului Major…

- Serviciul European de Acțiune Externa a elaborat o noua modalitate de ajutor militar pentru Kiev, in valoare de peste 20 de miliarde de euro. Despre acest lucru a anunțat The Wall Street Journal. {{726119}}Se menționeaza ca planul europenilor prevede returnarea a peste 20 de miliarde de euro catre țarile…

- Ucraina a primit peste 38 de miliarde de euro 42 miliarde de dolari ajutor international in 2023, in contextul razboiului in curs impotriva invadatorilor rusi, informeaza miercuri dpa citat de Agerpres.roAcest ajutor ne a permis sa finantam toate cheltuielile necesare, a declarat ministrul ucrainean…

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, aflat in vizita la Kiev, a anuntat marti un nou ajutor militar de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina, in momentul in care tarile occidentale incearca sa dea asigurari Kievului in legatura cu continuarea sprijinului lor, relateaza