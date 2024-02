Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Ucraina a semnat un acord de securitate cu Franța, care presupune ca Parisul sa livreze mai multe arme, sa antreneze soldații ucraineni și sa trimita pana la trei miliarde de euro ajutor militar in 2024.

- Fostul presedinte republican Donald Trump ameninta sa „ingroape”, saptamana aceasta, prin aliatii sai din Congres, orice viitor ajutor american destinat Ucrainei in razboi cu Rusia, informeaza AFP, preluata de news.ro. Miliardarul american si-a lansat amenintarile dupa prezentarea publica a unui proiect…

- Ministrul francez al Armelor, Sebastien Lecornu, a lansat joi, la Paris, o „coaliție artilerie” ce vizeaza intarirea capacitaților militare ale Ucrainei in fața Rusiei. O ceremonie la care omologul ucrainean al lui Lecornu a asistat prin videoconferința, neputand veni personal din motive de securitate.23…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat marti ca va merge in Ucraina in luna februarie si ca Franta va livra Kievului 40 de rachete Scalp cu raza lunga de actiune, precum si „sute de bombe”.

- Premierul ungar Viktor Orban, care blocheaza un ajutor al Uniunii Europene catre Ucraina, s-a declarat marti pregatit sa sustina Kievul, insa "in afara bugetului comun", cu doua saptamani inainte de un summit european pe aceasta tema, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Daca vrem sa ajutam Ucraina…

- Presedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a promis ca tara sa va oferi Ucrainei ajutor militar suplimentar pentru apararea sa impotriva Rusiei.Dupa o intalnire joi, la Riga, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, presedintele leton a anuntat urmatorul pachet de ajutor care include mortiere, munitie…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, aflat in vizita la Kiev, a anuntat marti un nou ajutor militar de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina, in momentul in care tarile occidentale incearca sa dea asigurari Kievului in legatura cu continuarea sprijinului lor, relateaza AFP.Boris Pistorius…

