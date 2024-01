Ucraina considera ca peste 19.500 de copii au fost rapiti si trimisi ilegal in Rusia in timpul razboiului, a declarat luni Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza dpa. „Rusia a comis crime groaznice in timpul razboiului sau impotriva Ucrainei, insa deportarea si rapirea celor mai vulnerabili copii ai nostri este […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 683. Kievul estimeaza ca aproape 20.000 de copii au fost rapiti si trimisi in Rusia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .