- Un oficial de top din domeniul securitatii recunoaște ca sperantele contraofensivei ucrainene nu s-au adeverit. Totuși, spune el, „asta nu inseamna ca victoria nu va fi de partea noastra”. Fortele ucrainene au sperat sa recupereze portiuni de teritoriu castigate de Rusia in invazia din 2022, precum…

- Fortele ucrainene au atacat duminica noaptea cu drone un depozit petrolier din regiunea Lugansk, aflata sub ocupatie rusa, informeaza agentia RIA Novosti, preluata de Reuters, citata de Agerpres.roConform autoritatilor instalate de Moscova, atacul a provocat un incendiu care intre timp a fost stins…

- Ucraina a anunțat duminica doborarea a 10 drone și o racheta ghidata lansate de Rusia in cadrul unui atac nocturn. Forțele armate ruse au lansat de fapt 12 drone Shahed, de fabricație iraniana, utilizate in mod frecvent de Moscova in atacurile din Ucraina. O racheta aeriana ghidata Kh-59 a fost de asemenea…

- Capitala Ucrainei a fost vizata sambata dimineata de un atac masiv cu drone explozive al Rusiei, care a facut cel putin doi raniti, au anuntat autoritatile ucrainene. Nu mai puțin de 75 de drone au fost lansate asupra Kievului, dintre care 71 au fost doborate, potrivit armatei ucrainene.

- Trupele ruse au atacat Ucraina cu drone. In regiunea Harkov au fost auzite mai multe explozii. Potrivit primarului orașului Igor Teherov in poziția lovita a izbucnit un incendiu, iar echipele de salvatori intervin

- 29 din 31 de drone lansate de Rusia si o racheta de croaziera au fost doborate astazi, au anuntat Fortele Aeriene ucrainene. Au fost vizate regiunile Mikolaiv si Dnipropetrovsk, informeaza Reuters.

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat joi ca sistemele lor de aparare antiaeriana au doborat 34 dintre cele 44 de drone Shahed lansate de Rusia in noaptea de miercuri spre joi in regiunile Odesa si Mikolaiv, din sudul tarii.

- Apararea antiaeriana ucraineana a distrus, miercuri seara, peste 30 de drone in timpul unui atac rusesc in regiunile Odesa și Mikolaiv, in sudul țarii Forțele rusești vizeaza in mod regulat regiunile Odessa și Mikolaiv de la Marea Neagra, unde se afla infrastructura portuara vitala pentru comerțul maritim.…