Zece persoane au fost ranite și cinci au ramas sub daramaturi in urma atacurilor aeriene, lansate de ruși asupra unor localitați din estul Ucrainei. Un bloc, noua case și o secție de Poliție au fost avariate. Rachetele rusești au fost lansate in cursul nopții și au vizat regiunea ucraineana Donețk, a declarat, joi, ministrul ucrainean […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 643. Persoane ranite si prinse sub daramaturi in urma unui nou atac rusesc cu rachete a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .