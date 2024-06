Un turist a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator pe un traseu montan dificil din Munții Ciucaș V. S. Salvamontiștii prahoveni au avut, in duminica alegerilor, mai multe intervenții in Munții Baiului și in Munții Ciucaș. In doua dintre cazuri, doua persoane care suferisera fracturi au fost recuperate de pe munte. Insa un turist care se afla pe Șaua Tigailor, unul dintre cele mai dificile trasee din Munții Ciucaș, a intrat in stop cardio-respirator, fiind alertat elicopterul de la punctul de operare aeromedicala Brașov. ”Deși intervenția elicopterului a fost rapida, medicul și asistentul de pe elicopter continuand manevrele de resuscitare incepute de turiștii aflați la fața locului, din pacate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a decedat, duminica, in zona Saua Tigailor din Muncii Ciucas, dupa ce a facut un stop cardio-respirator, manevrele de resuscitare fiind incepute de catre alti turisti aflati la fata locului.

- Un turist a decedat, duminica, in zona Saua Tigailor din Munții Ciucas, dupa ce a facut un stop cardio-respirator, manevrele de resuscitare fiind incepute de catre alti turisti aflati la fata locului.

- Un tanar ucrainean a fost salvat din Munții Maramureșului, dupa trei zile in care a ratacit fara apa și mancare. Salvamontiștii si politistii de frontiera au intervenit, sambata, pentru recuperarea barbatului, in cadrul intervenției fiind solicitat un elicopter, a informat Serviciul Salvamont Maramures,…

- Salvatorii montani si politistii de frontiera au intervenit, sambata, pentru recuperarea unui cetatean ucrainean aflat pe munte de trei zile, pentru evacuarea acestuia fiind solicitat un elicopter, a informat Serviciul Salvamont Maramures.

- Femeia de 52 de ani din Caracal, care pe 4 aprilie a intrat in stop cardio-respirator dupa o intervenție endoscopica facuta la o clinica privata de catre Alin Demetrian, a murit pe 3 aprilie, a anunțat Poliția Dolj. Aceasta este a cincea victima a fostului manager al Spitalului Județean Craiova.„In…

- Salvamontistii si politistii de frontiera care au plecat, vineri, sa salveze un ucrainean ratacit in Muntii Maramuresului, dupa ce a trecut granita, au depistat in drum spre acesta alți patru ucraineni, relateaza News.ro.O echipa a Salvamont Maramures si o echipa a Politiei de Frontiera a ITPF Sighetu…

- Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a murit, marți, in urma unui stop cardio-respirator, conform surselor Digi24. Femeia ar fi acuzat o stare de rau și probleme respiratorii. La sosirea echipajelor de intervenție, ea se afla in șoc cardio-respirator. O echipa SMURD de prim ajutor…

- Tragedie de proporții in Cluj. Un barbat a murit in timp ce se afla la volanul mașinii sale. Șoferul a intrat in stop cardio-respirator și a ieșit cu mașina de pe partea carosabila. Acesta a fost gasit fara suflare in mașina.