- Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 416,318 miliarde lei in preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,4% fata de trimestrul IV 2023 si in crestere cu 1,8% fata de trimestrul I 2023, arata datele provizorii (1) publicate…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 416,318 miliarde lei in preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,4% fata de trimestrul IV 2023 si in crestere cu 1,8% fata de trimestrul I 2023, arata datele provizorii (1) publicate de Institutul…

- Perspectiva de crestere pentru economia Romaniei in acest an este de doar 1,6%, in temperare fata de 2,1% in 2023, a declarat, joi, Andrei Radulescu, membru al Comitetului Bretton Woods si cercetator senior la Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana. „Care sunt perspectivele pentru economia…

- Romania incepe anul 2024 cu o creștere economica modesta, potrivit datelor oferite de Institutul Național de Statistica. Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,5% in perioada ianuarie-martie, comparativ cu ultimul trimestru din 2023.

- Produsul intern brut estimat pentru anul 2023 a fost, ca serie bruta, de aproape 1.605,6 miliarde lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 2,1% fata de anul 2022, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat, transmite AGERPRES . In trimestrul IV, Produsul Intern Brut…

- Cifra referitoare la Produsul Intern Brut in 2023, de 1.605 miliarde lei, publicata de Institutul National de Statistica, confirma datele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza de la inceputul anului, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2023 a fost de 420,72 miliarde lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 0,5% fata de trimestrul III 2023 si in crestere cu 1,1% fata de trimestrul IV 2022, arata datele provizorii (2) publicate marti de Institutul…

- Marcel Ciolacu a facut anunțul! Premierul a transmis ca, anul trecut, au fost cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie. Mai exact, este vorba despre o suma de 38,3 miliarde euro.Anul acesta, este o creștere a sumei cu 8 miliarde euro, fața de anul precedent, a spus prim-ministrul.…