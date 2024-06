Termenul limita pentru depunerea cererii de plata in Campania 2024 a fost prelungit pana 12 iunie inclusiv, conform prevederilor legale, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. Conform Ordinului MADR nr. 231 din 6 iunie 2024, in acest an cererile de plata se depun la APIA in perioada 4 aprilie – 12 iunie. „Prelungirea termenului vine in sprijinul fermierilor care, din motive neimputabile lor, inca nu au depus cererile de plata pentru anul 2024 in termenul stabilit initial”, se mentioneaza in comunicat. Astfel, fermierii sunt asteptati la centrele…