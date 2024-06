RetuRO: Ambalajele din plastic fără dop sau capac pot fi returnate şi după 3 iulie Consumatorii vor putea returna ambalaje de plastic fara dop sau capac atasat de recipient si dupa data de 3 iulie, a transmis RetuRO, administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), potrivit Agerpres. „Directiva UE privind plasticul de unica folosinta, transpusa in legislatia din Romania prin Ordonanta de Guvern nr. 6/2021, care prevede data de 3 iulie 2024 ca termen de la care se introduc pe piata doar tipuri de recipiente de bauturi care respecta cerinta de a avea dopurile si capacele atasate in timpul etapei de utilizare, nu aduce modificari in modul de returnare a ambalajelor de catre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, informeaza consumatorii ca vor putea returna și dupa data de 3 iulie ambalaje de plastic fara dop (capac) atașat de recipient. Directiva UE privind plasticul de unica folosința, transpusa in legislația din Romania prin Ordonanța de Guvern nr.…

- RetuRO , administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), a transmis vineri ca oamenii vor putea returna ambalaje de plastic fara dop sau capac atasat de recipient si dupa data de 3 iulie. „Directiva UE privind plasticul de unica folosinta, transpusa in legislatia din Romania prin Ordonanta de…

- Operatorii economici care refuza sa returneze garantia pentru ambalaje pot fi sanctionati cu amenzi de pana la 50.000 de lei, astfel incat sa fie descurajat un astfel de comportament in viitor, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, la briefingul de la finalul sedintei de…

- Romanii au invațat sa pacaleasca și automatele de reciclare. Ei demonstreaza o inventivitate remarcabila, in special cand vine vorba de a gasi modalitați de a exploata sistemul. Un exemplu elocvent in acest sens este Sistemul Garanție-Returnare (SGR), prin care pot obține bani pentru ambalajele reciclabile.…

- Incepand de marți, 9 aprilie, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Timiș are un autolaborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului, care poate analiza cantitatea de particule in suspensie, dar și prezența altor compuși din aer. Echipamentul a fost primit de instituția județeana de la Ministerul…

- La propunerea Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor MMAP a fost adoptata Hotararea de Guvern pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a Programului "Saptamana verde".Potrivit Ministerului Mediului, proiectul prevede acordarea sumei de 100 de milioane de lei, sub forma de finantare nerambursabila,…

- E o intreaga efervescența in acest inceput de an in privința realizarii amenajamentelor silvice pe fonduri proprietate privata, atat in privința fondurilor forestiere, cat și in cele de vanatoare. Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor emite ordine pe banda rulanta in acest sens, iar recent unul a…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Apei și a Zilei Mondiale a Meteorologiei, specialiștii romani in domeniu au transmis un avertisment sever: avem o seceta cum n-a mai fost vreodata și temperaturi extreme! Astazi a fost marcata Ziua Internaționala a Apei, iar maine se aniverseaza Ziua Mondiala a Meteorologiei.…