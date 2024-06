Ei merg în Germania Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat lotul final pentru Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie 2024). Partidele tricolorilor din faza grupelor sunt urmatoarele: • Luni, 17 iunie: ROMANIA – Ucraina (Munchen, 16:00) • Sambata, 22 iunie: Belgia – ROMANIA (Koln, 22:00) • Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMANIA (Frankfurt, 19:00) Cei 26 de jucatori din lotul Romaniei la EURO 2024 sunt: PORTARI Florin NIȚA (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TARNOVANU (FCSB, 1/0)); FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

