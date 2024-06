Mașină confiscată de jandarmii prahoveni pentru depozitarea deșeurilor în locuri neamenajate F. T. La sfarșitul saptamanii, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova au surprins un barbat in timp ce descarca deșeuri dintr-o autoutilitara pe raza localitații Stejaru (zona Chechereț) – comuna Brazi. „Persoana in cauza – informeaza jandararmeria prahoveana – a fost sancționata cu amenda in cuantum de 30.000 de lei pentru incalcarea prevederilor OUG 92/2021. De asemenea s-a aplicat și sancțiunea complementara de confiscare a autovehiculului folosit”. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Sambata, 1 Iunie, Clubul Sportiv Galaxy Ploiești organizeaza pe stadionul Ilie Oana, „Ziua Micilor Campioni” – „cel mai mare eveniment sportiv de pana acum din județul Prahova”, dupa cum se menționeaza intr-o informare a Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova. In acest context, reprezentanții…

- F.T. La sfarsitul saptamanii, la Sangeorgiu de Mures s-a desfasurat Campionatul de tir al Ministerului Afacerilor Interne – editia 2024. Si nu mica a fost bucuria jandarmeriei prahovene, cat timp, potrivit unei informari a institutiei, „reprezentanta Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova,…

- Un numar de 27 de plicuri cu substanta alba-cristalina, ascunse in doua pachete de tigari, au fost descoperite de jandarmi la un barbat din Alba Iulia, potrivit agerpres.ro. „ Astazi, 1 mai, in jurul orei 17,00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ‘Avram Iancu’ Alba, aflati in…

- REȘIȚA – Nu, nu este vorba despre doi pugiliști rataciți prin munți, ci despre doua patrupede gasite dezorientate printre mașini și oameni, in zona Jandarmeriei carașene! Totul s-a intamplat miercuri, cand jandarmii montani care se intorceau din misiune au remarcat doi caini din rasa Boxer, speriați…

- La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Avram Iancu” Alba de desfașoara, in aceasta perioada, o noua editie a campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!” In cadrul Jandarmeriei Alba aceasta campanie a debutat pe data de 22 martie și va continua pana pe data de 15 mai. Pana la aceasta data,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați, ieri, in jurul orei 23.20, despre faptul ca o persoana ar fi decedat, intr-un autoturism, in municipiul Satu Mare. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca persoana in cauza, un barbat, in…

- Jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița vor asigura masurile de ordine publica, marți, 26 martie a.c., incepand cu ora 18:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște la partida internaționala de fotbal din cadrul ELITE LEAGUE U20,…

- Jandarmeria Maramureș este prezenta azi 13 martie a.c. la ,,Cafeneaua cu Joburi” care are loc la Hotelul Mara din Baia Mare pentru a oferi consultanța celor interesați in urmarea unei cariere militare in Jandarmerie. Colegii noștri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,, Pintea Viteazul ”…