Apararea antiaeriana ucraineana a distrus, miercuri seara, peste 30 de drone in timpul unui atac rusesc in regiunile Odesa și Mikolaiv, in sudul țarii Forțele rusești vizeaza in mod regulat regiunile Odessa și Mikolaiv de la Marea Neagra, unde se afla infrastructura portuara vitala pentru comerțul maritim. „Noaptea trecuta, au fost lansate mai multe drone […]