- Ucraina a condamnat atacurile provocatoare ale Rusiei la Marea Neagra. Oficialii de la Kiev au cerut comunitatii internationale sa ia masuri dupa ce navele rusesti au tras focuri de avertisment asupra unui vas comercial care naviga pe Marea Neagra.

- Drone ucrainene au atacat vineri dimineața o baza navala rusa in apropiere de portul Novorossiisk de la Marea Neagra, un important centru pentru exporturile rusești, și au fost distruse de nave de razboi rusești, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters. Atacul a determinat reprezentanții…

- Drone rusești au atacat in primele ore ale zilei de miercuri instalații portuare și de depozitare a cerealelor din portul Ismail, in sudul regiunii Odesa, transmite Reuters. Unele dintre instalații și depozite au izbucnit in flacari, dar nu au fost raportate victime, a scris guvernatorul regional Oleh…

- Autoritațile din Ucraina susțin ca 26 de elemente de infrastructura portuara din regiunea Odesa au fost avariate in noua zile de atacuri rusești, potrivit Reuters. Loviturile aeriene au avariat 26 de instalații de infrastructura portuara și cinci nave civile in decurs de noua zile, a anunțat vicepremierul…

- Un om a murit și infrastructura portuara din regiunea Odesa a fost afectata in urma atacului aerian din timpul nopții, a anunțat guvernatorul ucrainean Oleh Kiper. Rușii au lovit infrastructura portuara din regiunea ucraineana Odesa intr-un atac cu rachete. Un agent de securitate a murit și un terminal…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Rachete rusești au lovit doua instalații industriale din orașul ucrainean Kryvyi Rih, joi dimineața, a anunțat primarul orașului Oleksandr Vilkul, un atac cu drone fiind raportat și in Odesa, transmite Reuters. Primarul susține ca trei rachete au lovit doua intreprinderi „care nu au nicio legatura cu…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete” asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters. Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…