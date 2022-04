Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Rusia a transmis Statelor Unite o nota diplomatica in care sustine ca vor exista „consecinte imprevizibile” daca Washingtonul continua sa transfere arme Ucrainei, avertisment dezvaluit dupa ce presedintele american Joe Biden a aprobat un nou ajutor militar prin care extinde tipurile de arme…

- Ucraina susține ca Rusia a pierdut aproximativ 20.000 de militari de la inceputul razboiului pe 24 februarie, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- UPDATE 1 Peste cinci milioane de persoane din Ucraina au fost nevoite sa se refugieze in alte tari din cauza invaziei militare ruse, anunta agentiile Natiunilor Unite, potrivit unui bilant actualizat vineri. Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) a anuntat ca, pana vineri, 4,79 de milioane…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- UPDATE 1 Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara, Rusia va…

- UPDATE 2 Oficialii ucraineni susțin ca 165 de copii au fost uciși in timpul razboiului cu Rusia. De asemenea, peste 200 de copii au fost raniți, susțin ucrainenii. 165 de copii au fost uciși in Ucraina de la inceputul invaziei rusești, a anunțat agenția de presa Interfax-Ucraina. Jurnaliștii au preluat…

- Au mers in Ucraina sa-si faca meseria si au murit in timpul luptelor. De la inceputul razboiului, cel putin 7 jurnalisti au murit, scrie BBC. Miercuri, un reporter din Rusia a decedat in timpul unui atac cu rachete dintr-un cartier din Kiev.

- UPDATE 2 Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, a declarat marti ca tara sa „nu este parte” a razboiului din Ucraina dupa invazia rusa, informeaza dpa. Guvernul chinez „nu vrea sanctiuni care sa afecteze China”, a declarat ministrul de externe chinez intr-o discutie purtata la telefon cu omologul sau spaniol…