Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane au fost ranite duminica intr-un atac cu rachete rusești asupra orașului portuar Mykolaiv de la Marea Neagra, au anunțat oficialii ucraineni, dupa o lovitura in timpul nopții asupra portului Odesa, in ultima zi a alegerilor prezidențiale din Rusia, noteaza Reuters. “Poliția a…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns, vineri, la Istanbul, unde are prevazute discutii cu Recep Erdogan, principalul subiect fiind razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei in urma cu peste doi ani. De asemenea, Ucraina doreste sa discute despre un summit de pace planificat sa se desfasoare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia razboiului dintre Ucraina si Rusia,…

- Mai multi soldati rusi au fost ucisi si raniti zilnic in Ucraina in luna februarie decat oricand de la inceputul invaziei pe scara larga lansate de Moscova cu peste doi ani in urma in tara vecina, potrivit estimarilor britanice, citate de DPA.

- „Marcam doi ani de cand Ucraina lupta neobosit pentru a-si apara poporul si teritoriul. Doi ani de cand suntem uniti impotriva agresorului si luptam cu totii pentru democratie, statul de drept, pentru valorile noastre, pentru libertatea si securitatea noastre. Ca vecin de incredere al Ucrainei, la Marea…

- Ucraina a anunțat ca are in vedere o ruta suplimentara pe Dunare, pentru a crește exporturile la nivelurile de dinainte de razboi, deoarece protestele din Polonia fața de livrarile de produse agricole blocheaza granița terestra cu Uniunea Europeana. Ruta ar urma sa treaca prin Romania, pe la Constanța…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat luni ca incearca sa "faca lumina in ceea ce priveste soarta a 23.000 de persoane disparute" in timpul razboiului dintre Rusia si Ucraina, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje Ro-Alert, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce Rusia a atacat cu drone langa Marea Neagra. Alarma de atac aerian a durat sase ore, iar locuitorii din Tulcea si Galati au primit mai multe mesaje Ro-Alert prin care erau avertizati sa nu iasa din case.…