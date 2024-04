Stiri pe aceeasi tema

- „In drumul postcomunist al Romaniei au fost pana acum doua mari etape in raport cu apartenenta la NATO - una de tranzitie si aspiratie la aderare, inainte de 2 aprilie 2004; cea de-a doua de consolidare a pozitiei de stat membru al Aliantei in cei 20 de ani care s-au scurs de atunci. Aderarea la NATO…

- Ministerul ucrainean al Apararii a estimat luni la peste 2.000 numarul rachetelor balistice si de croaziera rusesti doborate de fortele ucrainene de la inceputul razboiului de agresiune declansat de Moscova la 24 februarie 2022, relateaza EFE. Intr-un mesaj pe reteaua X (ex-Twitter), ministerul scrie…

- O capsula Crew Dragon la bordul careia s-a aflat un echipaj ruso-american a ajuns, marti, pe Statia Spatiala Internationala (ISS). Echipajul Crew-8, format din trei astronauti ai NASA si un cosmonaut, a decolat duminica seara de la centrul spatial Cape Canaveral, din Florida. Intr-o inregistrare video…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, informeaza dpa, preluat de Agerpres.

- „Marcam doi ani de cand Ucraina lupta neobosit pentru a-si apara poporul si teritoriul. Doi ani de cand suntem uniti impotriva agresorului si luptam cu totii pentru democratie, statul de drept, pentru valorile noastre, pentru libertatea si securitatea noastre. Ca vecin de incredere al Ucrainei, la Marea…

- S-au implinit doi ani de la inceputul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Milioane de refugiați, familii destramate, copii și batrani macelariți. Invazia a inceput pe data de 24 februarie 2022. și s-au implinit 730 de zile de atunci. Exista milioane de refugiați, familii destramate, copii și batrani…

- Purtatorul de cuvant la Companiei Naționale de Drumuri a declarat ca din 2022, in Vama Siret, cantarirea marfurilor care intrau in țara fie ca erau ucrainene, fie ca erau de alta natura nu s-a mai facut. Astfel, cantitatea reala de cereale intrat in Romania prin aceasta vama este total necunoscuta.…

- Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje Ro-Alert, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce Rusia a atacat cu drone langa Marea Neagra. Alarma de atac aerian a durat sase ore, iar locuitorii din Tulcea si Galati au primit mai multe mesaje Ro-Alert prin care erau avertizati sa nu iasa din case.…