Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a intalnit o pe Rapid Bucuresti intr un meci din etapa a 6 a a turneului play off, din Superliga, editia 2023 2024, la Ovidiu. In fata unui public numeros, meciul dintre cele doua echipe care cauta clasarea pe un loc de cupa europeana s a incheiat cu victoria Farului. Elevii pregatiti…

- Farul a caștigat meciul de la Ovidiu impotriva Rapidului, scor 3-1, in prima etapa din returul play-off-ului, dupa o alta prestație pozitiva a baieților lui Hagi. Louis Munteanu a inscris primul gol al partidei, iar atat Luca Androache cat și Benchaib, au reușit sa marcheze primul gol in tricoul Farului.…

- Politehnica Timisoara a suferit al cincilea esec consecutiv si totodata al patrulea la rand in play-off-ul SuperLigii feminine fara a marca. Astazi, alb-violetele au fost depasite de „U” Cluj, la Iclod, scor 0-2 (0-2). Elevele lui Mirel Albon au disputat totodata si al patrulea meci unul dupa altul…

- Ronaldo Deaconu (26 de ani), jucatorul Farului, a deschis scorul in minutul 65 al partidei cu CFR Cluj de la Ovidiu, din etapa #29 a Superligii, dar o faza controversata a avut loc inainte de reușita mijlocașului. Mihai Popescu (30 de ani), aparatorul constanțenilor, a avut o intrare asupra lui Alin…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Petrolul - Poli Iași. Paul Papp (34 de ani) l-a calcat violent, cu toata talpa, pe Rareș Ispas (23), dar a scapat doar cu cartonaș galben din partea „centralului” Horia Mladinovici. Horia Mladinovici, arbitrul de centru la Petrolul - Poli Iași, a bagat mana in buzunar pentru prima data in minutul 21…

- Campioana en titre Farul Constanta a fost invinsa fara drept de apel, pe teren propriu, de „codașa” Ligii 1, Dinamo, cu scorul de 2-0, in epilogul etapei a 25-a. Dupa ce etapa trecuta o incurcase in deplasare pe FCSB, scor 1-1, Farul s-a vazut depașita la Ovidiu de ultima clasata. Dinamo a deschis scorul…

- Politehnica Timisoara a incheiat stagiul centralizat de pe plan local cu un amical impotriva divizionarei „D” Unirea Sannicolau Mare. A fost 6-2 (1-1) pentru alb-violeti, dar oaspetii le-au dat ceva batai de cap gazdelor de la Baza 2 timp de mai bine de o ora de joc. Echipa din vestul judetului, locul…