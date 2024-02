Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se pregateste sa impuna Rusiei un nou pachet de sanctiuni, inaintea implinirii a doi ani de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, afirma luni dpa, citata de Agerpres.

- Uniunea Europeana vrea sa anunte un al 13-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei la implinirea a doi ani de la inceputul invaziei din Ucraina, pe 24 februarie, au declarat vineri surse diplomatice, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Ucraina pregatește in tacere o mare lovitura impotriva Rusiei: 'Acest subiect nu este prea mediatizat in Occident. Este inchis!'Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a dat asigurari ca procesul de pregatire a piloților ucraineni pentru zborurile cu avioane de tip F-16 continua,…

- Liderii europeni au ajuns joi seara la un acord privind cea de-a 12-a runda de sanctiuni impotriva persoanelor, organismelor publice si corporatiilor rusesti implicate in sustinerea razboiului din Ucraina, relateaza The Guardian si Le Monde. Detaliile nu au fost facute publice, dar pachetul recomandat…

- Tarile membre ale Uniunii Europene sunt aproape de a ajunge la un acord cu privire la al 12-lea pachet de sanctiuni contra Rusiei, care se va concentra pe interzicerea importurilor de diamante provenite din Rusia si pe noi masuri privind petrolul rusesc, transmite luni Reuters, care citeaza patru surse…

- Miniștrii Apararii din UE discuta la Bruxelles despre creșterea asistenței militare pentru Ucraina. Planul Uniunii de a cheltui pana la 20 de miliarde de euro in urmatorii ani ca ajutor militar pentru Ucraina intampina rezistența din partea unor țari, cum e Germania.

- Comisia Europeana (CE) spera sa anunte maine un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa conduca la incetarea exporturilor de diamante rusesti catre UE, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell. “Suntem in curs de finalizare a ultimelor detalii din acest pachet” de sanctiuni,…

- Oficialii ucraineni au anuntat ca 4,9 milioane de persoane stramutate in interiorul tarii (IDP), dintre care 3,6 milioane au primit statutul de IDP dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina in februarie 2022, potrivit Ukrinform, citat de news.ro.Irina Verescuk, ministrul ucrainean al Reintegrarii…