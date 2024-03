Stiri pe aceeasi tema

- Premierul de la Chișinau declara ca Rusia nu poate ataca militar țara sa, dar duce un razboi hibrid menit sa descurajeze economia, sa produca haos și sa o destabilizeze, acțiuni efectuate, inclusiv de politicieni romani, iar printre ei s-ar numara și liderul AUR, Geoge Simion.

- Cu aproape 6.000 de focoase nucleare, Rusia lui Vladimir Putin are capacitați devastatoare capabile sa anihileze orașe intregi sau chiar sa provoace tsunami radioactive. Iar liderul rus a amenințat cu "consecințe tragice" daca NATO va trimite trupe in Ucraina. In fața acestui titan, ce opțiuni ar avea…

- Europa trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare si sa treaca la o abordare de tipul "economie de razboi" ca raspuns la amenintarea reprezentata de Rusia, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, citat de Reuters. Intr-un articol de opinie publicat in ziare europene…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca "nu este cazul sa ne pregatim de razboi", precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia."Nu este cazul sa ne pregatim de razboi", a spus…

- Ministrul britanic al apararii, Grant Shapps, a declarat ca lumea a trecut la o faza „prebelica” pe masura ce conflictele globale se intensifica și a indemnat aliații din NATO sa iși mareasca cheltuielile pentru aparare pentru a atinge obiectivul alianței de 2% din produsul intern brut. Oficialul a…

- Ingrijorare și acuzații de alarmism in Suedia, dupa ce doi inalți oficiali din domeniul apararii i-au avertizat pe suedezi sa se pregateasca de razboi cu Rusia. Apelul lansat de șeful apararii civile și de comandantul armatei suedeze a fost intampinat cu proteste din partea politicienilor și a unor…

- Surse din serviciile de informații europene, citate de cotidianul german BILD, sugereaza ca Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in timpul iernii 2024-2025, in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din acest an. Un avertisment vine și din partea premierului polonez Donald Tusk, care spune…

- Razboi in Ucraina, ziua 679. Rusia sufera pierderi uriase in oameni, dar si in echipamente pe frontul de lupta din Ucraina, in timp ce fostul comandant suprem al fortelor NATO in Europa a declarat ca Vladimir Putin va sfarsi tragic.