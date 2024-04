Bruxelles, cuibul de viespi care bagă Europa în război cu Rusia! Se cer 100 de miliarde de euro pentru achiziția de arme destinate Ucrainei! Nici in timpul pandemiei de Covid-19 nu am indraznit sa visam la atata banet, deși in joc era o miza și mai mare – supraviețuirea Europei in fața unei crize sanitare fara precedent in istorie. Iata ca nici bine n-am ieșit din […] The post Bruxelles, cuibul de viespi care baga Europa in razboi cu Rusia! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- Europa trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare si sa treaca la o abordare de tipul "economie de razboi" ca raspuns la amenintarea reprezentata de Rusia, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, citat de Reuters. Intr-un articol de opinie publicat in ziare europene…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va intra in competitie pentru functia de secretar general al NATO. „Am decis sa intru in competitie pentru functia de Secretar General al NATO. Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar aceasta decizie are la baza…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- Au fost foarte multe critici la adresa lui Carlson, mulți au spus ca a fost prea prietenos cu Putin, ca i-a adresat intrebari mult prea ușoare, niciuna despre presupusele crime de razboi din Ucraina, alții, precum Cozmin Gușa, și-ar fi dorit ca acesta sa fi intrebat despre crimele americanilor din Ucraina,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca ne confruntam cu o erodare a valorilor la nivelul Uniunii Europene, ceea ce alimenteaza perceptia de declin pe care unii o au despre Europa sau, cel putin, despre rolul de lider si rolul global al Europei, si de aceea,…

- Uniunea Europeana va gasi o solutie pentru a sprijini Ucraina, indiferent de pozitia Budapestei, care blocheaza in prezent un important sprijin financiar pentru Kiev, a declarat marti, 30 ianuarie, premierul polonez Donald Tusk, cu doua zile inaintea unui summit european considerat crucial, informeaza…

- ”In 2023, Grupul Bancii Europene de Investitii a acordat contracte noi de finantare in valoare de aproape 88 miliarde euro pentru proiecte cu impact mare in domenii prioritare pentru politicile UE, precum actiunile climatice, infrastructura durabila si asistenta medicala, a anuntat astazi, in Bruxelles,…