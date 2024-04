Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele care zboara deasupra regiunii baltice raporteaza un numar tot mai mare de bruiaje ale semnalului GPS sau semnale GPS false, iar Rusia este vazuta ca fiind vinovata pentru activarea sistemelor de razboi electronic, scrie Politico.

- „Scutul nostru aerian trebuie sa fie consolidat in mod semnificativ. Lucram la acest lucru cu toti partenerii nostri, ale caror decizii pot schimba natura acestui razboi si ne pot proteja orasele si satele de teroare. Dar, deja, de-acum soldatii nostri doboara cel putin o parte din rachete si majoritatea…

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- O confruntare directa intre Rusia și NATO ar duce lumea „la doar un pas de un al treilea razboi mondial”, le-a spus Putin reporterilor, in timpul discursului prin care a sarbatorit victoria in alegerile prezidențiale și a scos in evidența strategia sa intransigenta in razboiul din Ucraina, scrie Newsweek.…

- Europa trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare si sa treaca la o abordare de tipul "economie de razboi" ca raspuns la amenintarea reprezentata de Rusia, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, citat de Reuters. Intr-un articol de opinie publicat in ziare europene…

- Actiunile europene au crescut joi, iar indicele de referinta Stoxx 600 a atins la un nivel record, in timp ce investitorii au evaluat rezultatele financiare ale companiilor si datele care arata imbunatatirea perspectivelor economice in Europa, transmite CNBC, informeaza News.ro. Indicele Stoxx 600…

- Un avion militar rusesc Il-76 s-a prabușit, miercuri, 24 ianuarie, potrivit informațiilor furnizate de mai multe canale ruse de telegram, citate de Kyiv Post. Primele estimari indica prezența a cel puțin 65 de persoane la bordul aeronavei, scrie publicația ucraineana.