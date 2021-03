Rata de infectare Covid, calculată diferit Autoritațile vor modificarea indicatorilor tehnici avuti in vedere la instituirea carantinei intr-o localitate. Decizia finala va fi luata marți. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, luni, ca a avut o sedinta cu reprezentanti din mai multe institutii pentru a discuta despre modificarea indicatorilor tehnici. “Am covenit cu totii ca, fiind o […] The post Rata de infectare Covid, calculata diferit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca, incepand de vineri, indicatorul privind infectiile cu noul coronavirus va fi calculat “dupa noile reguli”, adica vor fi incluse si focarele, anunța AGERPRES. “Conform Hotararii de Guvern, astazi trebuia sa fie ultima zi in care focarele nu erau incluse.…

- Vaccinul produs de compania Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului in luna martie. Incepand din luna aprilie, Romania deja ar putea primi o prima tranșa cu acest vaccin, dupa cum a declarat la DigiFM coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Autoritațile din Romania restricționeaza temporar numarul de noi vaccinuri anti-COVID la maximul 16.800/zi la nivel național, ca urmare a intarzierii livrarii dozelor de catre companiile farmaceutice producatoare, . „Sarcina comuna pentru MApN, MAI și Ministerul Sanatații. Avand in vedere ritmul de…

- Creșterea vertiginoasa a numarului deceselor de Covid-19 vine peste al doilea val pandemic, provocat de noua tulpina a coronavirusului. Autoritațile din cele mai multe state europene se tem de o noua furtuna epidemiologica, poate chiar mai violenta. Primul stat al Uniunii Europene care a impus o a doua…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat sub 3 la mia de locuitori,…