Stiri pe aceeasi tema

- ”Patria Bank informeaza investitorii cu privire la faptul ca in sedinta din data de 30 martie 2021 Consiliul de Administratie al bancii a aprobat prelungirea mandatului Danielei Elena Iliescu in functia de director general pentru o perioada de sase luni. De asemenea, in aceeasi sedinta Consiliul de…

- OMV Petrom estimeaza ca in acest an va obtine un profit net de 1,824 miliarde de lei, mai mare cu 32% decat cel inregistrat anul trecut, respectiv 1,382 miliarde de lei, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei si analizate de AGERPRES. Investitiile incluse in bugetul propus pentru anul…

- OMV Petrom estimeaza ca in acest an va obtine un profit net de 1,824 miliarde de lei, mai mare cu 32% decat cel inregistrat anul trecut, respectiv 1,382 miliarde de lei, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei si analizate de AGERPRES. Investitiile incluse in bugetul propus pentru…

- In urma negocierilor politice, UDMR a ajuns sa impuna un secretar de stat controversat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a carui activitate de pana acum a fost legata de acest minister. Dublu standard Pe data de 5 februarie 2021, premierul Florin Vasile Cițu il numea pe udemeristul Sandor…

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2021 s-a incheiat cu un deficit de 3,69 miliarde de lei (0,33% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul Finantelor. In ianuarie 2020, bugetul consolidat a consemnat un deficit de 460 milioane de lei (0,04% din PIB). „Sume in valoare…

- In 2021, Teatrul Municipal Baia Mare se așteapta la o creștere de 315% a veniturilor proprii fața de 2020, asta și datorita faptului ca anul precedent a fost unul de pandemie. In ceea ce privește cheltuielile de personal, aici se estimeaza o creștere de 125% fața de 2020. ”In ceea ce privește veniturile…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, a finalizat anul trecut cu un profit net de 684,7 milioane de lei, in crestere cu 27,8% comparativ cu anul precedent, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. Productia de energie a fost mai mare…

- CNTEE Transelectrica SA a realizat in 2020 un profit net de 114 milioane de lei, fața de 96 de milioane in anul 2019 Nivelul de realizare a Planului de Investiții este de 94%, iar nivelul de realizarea Planului de Mentenanța de 99% In anul 2020, CNTEE Transelectrica SA și-a menținut ratingul Ba1 (Corporate…