- Packeta Romania, platforma digitala globala pentru comertul online, membra a Packeta Group, anunta ca a inregistrat afaceri de 21,7 milioane de euro in 2023, in crestere cu aproape 30% fata de anul anterior. Cifra de afaceri realizata de Packeta Romania reprezinta 7% din totalul cifrei de afaceri, de…

- Banca a incheiat 2022 cu un profit net estimat, neauditat, de 446,8 milioane de lei, astfel ca, raportat la anul 2022, majorarea a fost de 15,4%. ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 515,8 milioane lei in anul 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat…

- Construcția sistematica, neoportunista a celei mai mari rețele medicale din Romania a adus avantaje semnificative in ceea ce privește notorietatea și increderea in brand, generand o creștere organica importanta, de 12%, care pare sa se menținași in primele doua luni ale anului curent, creand astfel…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat joi o evolutie mixta a indicilor bursieri, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 37,54 milioane lei (7,54 milioane euro), informeaza Agerpres. Indicele principal BET a consemnat o scadere de 0,03%, pana la 15.721,62 puncte, iar BET-Plus, care arata…

- Companiile de asigurari au achitat despagubiri de peste 119,2 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuințe, in primele 9 luni ale anului trecut. Astfel, sprijinul financiar oferit a inregistrat o creștere de 61% fața de valoarea achitata in aceeași perioada a anului 2022 (74,1 milioane lei), arata…

- Veniturile Turciei din turism au crescut cu 16,9% anul trecut, pana la 54,3 miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale publicate miercuri de Institutul national de statistica (TurkStat), informeaza Anadolu.De asemenea, numarul total de vizitatori, inclusiv al cetatenilor turci care traiesc peste…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii noiembrie 2023 un sold de 648,147 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,1% (evolutia similar intermeni reali) fata de luna octombrie 2023, iar in raport cu noiembrie 2022 s-a majorat cu 10,9% (3,9% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…