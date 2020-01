Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ul american Jay-Z, in varsta de 50 de ani, da in judecata autoritațile care gestioneaza inchisoriule din Mississipi din cauza condițiilor din centrele de detenție, arata Smart Street, citat de Mediafax.Artistul a dat in judecata doi oficiali care raspund de inchisorile din statul american Mississipi.…

- Gheorghe Dinca a fost, din nou, audiat la DIICOT, unde a declarat ca el și alți barbați au violat-o pe Luiza Melencu, iar apoi fata a fost luata de doua persoane, din casa din Caracal, pentru a fi traficata. El a precizat ca crede ca Luiza ar fi in viața.Avocații familiei Melencu au spus ca…

- Potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata saptamana viitoare, a anunțat Antena3. Avocații familiilor Maceșanu și Melencu acuza ca din dosar lipsește certificatul care atesta...

- Celebrul rapper Jay-Z a inaintat o actiune in justitie impotriva unui mic site australian de vanzari on-line pentru ca i-a folosit numele si una dintre piesele sale in carti pentru copii, potrivit unui ziar australian, relateaza miercuri AFP, potrivit Agerpres. Shawn Carter, cunoscut sub numele de…

- Pilonul I de pensii are un deficit ingrijorator, dar nu exista vreun pericol privind plata pensiilor, a declarat miercuri ministrul propus pentru Munca, Violeta Alexandru, la finalul audierilor la care a participat in cadrul comisiilor pentru Munca reunite ale Parlamentului. "La intrebarea daca sunt…