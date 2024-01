Stiri pe aceeasi tema

- Cand incepe programul Rabla Local 2024Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu a anunțat, inca, data de incepere pentru programul Rabla Local 2024.Asta și pentru ca inca se afla in derulare Rabla Local 2023. Dosarele persoanelor inscrise pentru a primi finanțare au fost transmise abia in octombrie…

- "Asa cum am mai spus-o si in trecut, ne oprim atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. Doua miliarde este cu siguranta un buget-record, la fel si cum si 1,75 miliarde a fost un buget-record pentru anul 2023, dar ne propunem sa fim chiar mai ambitiosi. Vom deschide…

- Primaria Municipiului Focșani a finalizat procedurile și a demarat plațile pentru 119 focșaneni care s-au inscris anul trecut in Programul Rabla Local. In aplicația gestionata de catre Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) s-au inscris 347 persoane iar pana acum au fost depuse 211 dosare cu cererile…

- Proiect pentru reabilitarea Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș, data in folosința in urma cu 20 de ani. Proiectul va fi depus pentru obținerea finanțarii in cadrul „Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”, gestionat de…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat, luni, deschiderea unei noi sesiuni de finantare in cadrul programului „Rabla Plus”, doar pentru persoanele fizice. Acestea se pot adresa incepand de joi, 23 noiembrie, producatorilor sau dealerilor validati in program pentru a achizitiona autoturisme…

- ”Rabla Plus” 2023: o noua sesiune a programului incepe joi, 23 noiembrie. Condiții, valoarea ecotichetelor, perioada de inscrieri Programul ”Rabla Plus” 2023: De joi, 23 noiembrie, ora 10.00, incepe o noua sesiunea a programului. Persoanele fizice se pot inscrie la producatorii/dealerii validați. „Incepand…

