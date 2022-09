Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prim-vicepresedinte PSD, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la Costinesti, referindu-se la o posibila candidatura a sa la Primaria Capitalei, ca va merge „acolo unde o trimite echipa PSD”, relateaza Agerpres. „Eu voi merge acolo unde ma veti trimite…

- S a dat startul Scolii Politice de Vara a Tineretului Social Democrat, editia 2022.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, prim vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, deputatul PSD, Marius Budai, ministrul Muncii si Solidaritatii…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat marți ca Gabriela Firea nu poate candida și la primaria București, și la alegerile prezidențiale din 2024. Ciolacu a spus ca cele doua alegeri – locale și prezidențiale – sunt in același an și atunci e foarte clar ca va fi „candidatul și locul”. Șeful PSD a…

- „Procesul de consultare publica privind proiectul de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta se va…

- Deputatul PSD Gheorghe Șimon a criticat dur marți pachetul celor doua legi ale educației pus in dezbatere publica de ministrul PNL al Educației, Sorin Cimpeanu. Este pentru prima oara cand un parlamentar PSD se poziționeaza atat de critic fața de proiectul educației realizat de partenerii de coaliție.…

- ”Este o rectificare pozitiva, ceea ce inseamna foarte mult. Am vazut ca nu s-a scos nimic de la investitii, dimpotriva, cred ca vom atinge acel 7 la suta. Este prima rectificare si vom vedea cea de-a doua rectificare, sa ne incadram totusi in deficitul asumat”, a afirmat Marcel Ciolacu, vineri, in…

- Consortiul Universitar Arte, format din sase institutii de prestigiu din invatamantul superior cu profil artistic din Romania, isi manifesta sustinerea pentru pachetul legislativ Romania Educata in forma propusa in dezbaterea publica, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Consortiul isi exprima…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, 13 iulie, dupa ședința de Guvern, ca materia „Gramatica” va fi cuprinsa in noile planuri-cadru de liceu, care vor intra in vigoare din septembrie 2023.„O noutate ar fi decizia de reintroducere in programa a gramaticii, pentru a susține abilitațile…