Klaus Iohannis face glume pe seama grevei profesorilor. In timp de mii de profesori iși striga nemulțumirile in strada, iar elevii lipsesc la ore de patru zile, președintele rade și glumește cu elevii soției sale. „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje”, le-a spus Iohannis, facand referire la faptul ca astazi copiii au un […] The post Protestul profesorilor, motiv de gluma pentru profesorul de la Cotroceni: „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .