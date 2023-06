Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a ajuns vineri in fața Guvernului, unde 20.000 de cadre didactice sunt așteptate sa participe la protestul care incepe in Piața Victoriei. „Am hotarat sa spunem ‘Stop!’ si sa le transmitem tuturor politicienilor ca, indiferent de presiunile lor, noi rezistam”, a spus liderul sindical inaintea negocierilor […] The post Protestul profesorilor a inceput in Piața Victoriei : „Ii transmitem și lui Iohannis ca rezistam” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .