Protest în Kiev. Se cere demisia lui Volodimir Zelenski/ VIDEO Zeci de oameni s-au adunat in Piața Independenței din Kiev și cer demisia lui Volodimir Zelenski, dupa ce acesta l-a inlaturat pe Valeri Zalujnii. Joi, președintele Volodimir Zelenski a anunțat inlocuirea lui Valeri Zalujnii cu Oleksandr Syrskyi in fruntea armatei ucrainene. In primele declarații publice de la preluarea comenzii, Syrskyi a subliniat necesitatea adaptarii și gasirii unor modalitați inovatoare de lupta pentru a obține victoria impotriva invadatorilor ruși. Aceasta schimbare de conducere vine intr-un moment crucial al conflictului cu Rusia și ar putea influența strategiile și acțiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

