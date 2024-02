Stiri pe aceeasi tema

- Sub presiunea lui Donald Trump, care inca pastreaza un control enorm asupra trupelor sale in Congres, majoritatea republicanilor au votat in cele din urma impotriva - chiar si cei care l-au sustinut initial.Senatul ar urma sa-si incerce din nou norocul cu un alt text al carui rezultat este mai incert.…

- Acest acord prevede o finantare totala de 118,3 miliarde de dolari – un ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat efortului de razboi din Ucraina si 14,1 miliarde de dolari destinati Israelului. El prevede si o anvelopa de 20,2 miliarde de dolari in vederea unor reforme politice ale migratiei…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…

- Șeful armatei populare ucrainene, Valery Zalujny, a fost chemat luni la o intalnire la biroul președintelui și i s-a spus ca este concediat, au declarat pentru CNN doua surse familiare cu chestiunea. Sunt cateva saptamani de speculații crescande cu privire la tensiunile dintre Volodymyr Zelensky și…

- Companiile legate de fostul președinte republican al SUA Donald Trump au primit cel puțin 7,8 milioane de dolari in plați externe din partea a 20 de țari in timpul celor patru ani petrecuți de acesta la Casa Alba, au anunțat joi, 4 ianuarie, parlamentarii democrați dintr-o comisie de ancheta a Congresului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns luni la Washington, unde spera sa obtina deblocarea unei asistente financiare esentiale, dar extrem de dezbatute in Congresul american, pentru tara sa, aflata in razboi cu Rusia, relateaza AFP. Statele Unite sunt cel mai important sustinator al Kievului,…

- Directoarea pentru buget a Casei Albe, Shalanda Young, a avertizat intr-o scrisoare adresata luni presedintelui Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, si altor lideri din Congres ca Statele Unite sunt pe cale sa-si epuizeze timpul si banii in efortul de a ajuta Ucraina sa-si poarte razboiul cu Rusia,…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, a afirmat luni, 4 decembrie, ca o incetare a fluxului de ajutor militar catre Ucraina din partea Statelor Unite i-ar permite liderului rus Vladimir Putin sa castige conflictul, solicitand inca o data Congresului american…